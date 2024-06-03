Глава Минфина Израиля заявил, что против предложения Байдена о перемирии с ХАМАС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич заявил, что окажет противодействие израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, если его правительство согласится на предложения президента США Джо Байдена о перемирии с движением ХАМАС.

"Если, Боже упаси, правительство решит принять это предложение о капитуляции, мы не будем принимать в том участие", - приводит The Times of Israel слова министра.

Глава "Национальной религиозной партии - Религиозный сионизм", входящей в правящую коалицию, Смотрич "дал обещание Нетаньяху "выступить против него со всей силой и твердостью, если он выберет сдаться и проиграть".

По его словам, Израиль не обязан соглашаться на инициативу Байдена, и ее одобрение кабмином станет нарушением закона. Он подчеркнул, что власти раз за разом допускают ошибку, идя на компромисс с лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром, из-за чего ХАМАС лишь усиливает свои позиции. Министр подчеркнул, что единственный способ решить проблему - наращивать военные усилия и заставить ХАМАС сдаться.

Он добавил, что, как и министр, курирующий нацбезопасность Израиля, Итамар Бен Гвир, не видел в полном объеме основные принципы нового предложения об освобождении заложников и перемирии.

В пятницу Байден предложил Израилю и ХАМАС план прекращения огня в Газе, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, а также увеличение поставок гуманитарной помощи. Кроме того, предполагается, что в этот период стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае если переговоры займут больше шести недель, срок перемирия продлят. При этом посредники - США, Египет и Катар - проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

Согласно предложению Байдена, в ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников. Кроме того, прекращение огня объявят бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.