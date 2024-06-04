Байден предостерег Израиль от повторения ошибок США в Ираке и Афганистане

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден заявил, что Израилю не надо втягиваться в конфликты вроде тех, что США пережили в Ираке и Афганистане.

"Я говорил: не делайте те же ошибки, что мы совершили, когда преследовали Усаму бен Ладена. Идея с оккупацией Афганистана, с ядерным арсеналом в (...) Ираке, они были попросту неверны. И они привели к бесконечным войнам. Они не были верны. Не делайте наших ошибок", - заявил он в интервью журналу Time.

В то же время он отметил, что неясно, совершал ли Израиль военные преступления в секторе Газе. Байден напомнил, что сами израильтяне расследуют возможные случаи злоупотреблений, а США не признают юрисдикцию Международного суда ООН.

Также Байден возложил на движение ХАМАС ответственность за то, что стороны пока не заключили соглашение о перемирии. Он отметил, что израильское предложение о прекращении огня, о котором американский президент говорил в минувшую пятницу, является щедрым для ХАМАС в отношении того, кого освободят израильтяне из тюрем и что в итоге может получить ХАМАС. Также президенту задали вопрос об его отношении к точке зрения некоторых сил в Израиле, будто премьер Биньямин Нетаньяху намеренно затягивает конфликт для удержания власти. Байден отказался комментировать такое предположение, но отметил, что люди могут делать такие выводы.

В регионе во вторник по-прежнему шли боевые действия. Израильские военные сообщили, что завершили операцию длительностью в полторы недели по повторной зачистке от сил ХАМАС района Сабра в городе Газа. В частности, военные инженеры подорвали подземный туннель в 1,5 км длиной прежде, чем их отвели в коридор Нецарим. Действовавшая здесь бригада "Ифтах" уничтожила 70 вражеских целей и десятки неприятельских бойцов. Также поступала информация о новых ударах по движению "Хезболла" в Ливане. Бойцы "Хезболлы" второй день подряд запускают рой беспилотников по позициям израильских военных на Голанских высотах. Удары снарядами и БПЛА также вызвали масштабные лесные пожары на севере Израиля.

Замгенсека "Хезболлы" Наим Касем заявил телеканалу "Аль-Джазира", что движение не хочет расширять масштабы конфликта с Израилем, но ответит, если против него развяжут полноценную войну. В свою очередь, по данным западных СМИ, представитель правительства Израиля Давид Менсер сказал, что от "Хезболлы" зависит, добьется ли израильская сторона возвращения своих перемещенных лиц на север Израиля дипломатическим или иным путем.

Однако глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич и министр, курирующий нацбезопасность страны, Итамар Бен Гвир призывали во вторник к более серьезным военным акциям против "Хезболлы". Член военного кабинета Израиля Бени Ганц, отправившийся с поездкой на север страны, выразил мнение, что ситуацию на границе с Ливаном удастся решить к концу лета - военным или дипломатическим путем. По информации The Times of Israel, Ганц поддерживает заключение соглашения по заложникам, удерживаемым в секторе Газа, что позволит военным переключить внимание на север Израиля.

Во вторник представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что ни власти Израиля, ни руководители ХАМАС пока не обозначили ясную позицию по поводу озвученного США плана по урегулирования кризиса в секторе Газа. Между тем, по данным саудовского издания Arab news, высокопоставленный член ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что Израиль не настроен серьезно на достижение перемирия в Газе, пытается политически маневрировать под прикрытием США.

По информации региональных СМИ, крупнейший партнер Нетаньяху и его партии "Ликуд" в правящей коалиции ШАС - ультрарелигиозная политическая партия - заявила о поддержке потенциальной сделки, которая привела бы к освобождению заложников. До этого о поддержке высказался председатель также входящей в коалицию партии "Яхадут ха-Тора" Ицхак Гольдкнопф. Позднее лидер израильской оппозиции Яир Лапид приветствовал такую позицию. "В правительстве, Кнессете и среди общественности есть мощная и ясная поддержка сделки", - сказал он. Однако, напоминает The Times of Israel, другие партнеры по коалиции - "Ха-Ихуд ха-Леуми - Ткума" ("Религиозный сионизм") и "Оцма Йехудит" - пригрозили создать условия для отставки правительства, если оно одобрит соглашение. В этих партиях полагают, что такой шаг был бы равноценен капитуляции перед ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 36 550, раненых - 82 959. За сутки погиб еще 71 человек, 182 получили ранения. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.