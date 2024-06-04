Эрдоган назвал вопросом времени начало поставок туркменского газа через Азербайджан

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает начало поставок туркменского газа в Турцию и Европу через территорию Азербайджана вопросом времени.

"Мы поддерживаем тесные и прочные отношения с дорогим Азербайджаном во всех областях, включая энергетику. Наше многолетнее сотрудничество, увенчанное такими инфраструктурными проектами, как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум и TANAP, не только принесло пользу Турции и Азербайджану, но и внесло значительный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы. Транспортировка туркменского газа в Турцию и Европу благодаря нашим совместным усилиям, а также расширение пропускной способности TANAP - теперь лишь вопрос времени. Плоды наших усилий в этих вопросах, несомненно, станут очередным общим успехом Турции и Азербайджана", - отметил Эрдоган в своем обращении к участникам Бакинской энергетической недели, проходящей в Азербайджане.

Турецкий лидер выразил надежду, что все мероприятия, организованные в рамках Бакинской энергетической недели, приведут к положительным результатам, а также углубят двустороннее сотрудничество, способствуя укреплению мира и стабильности в регионе.

Президент подчеркнул, что Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области возобновляемой энергетики, новых технологий и диверсификации источников энергии. "Мы ставим целью завершить в ближайшем будущем проекты организации экспорта электроэнергии через Нахичевань и строительство газопровода Ыгдыр-Нахичевань", - отметил Эрдоган.

Он также отметил, что Турция и Азербайджан как представители тюркского мира стремятся к развитию и углублению сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике, политике, экономике, торговле, безопасности, военной сфере, оборонной промышленности, транспорте, здравоохранении, образовании и культуре.

По мнению Эрдогана, завершение работ по модернизации железной дороги Баку - Тбилиси - Карс (в мае 2024 года - ИФ) будет иметь стратегическое значение для развития региональных транспортных сетей в связи с планами увеличения объема грузоперевозок.

Турецкий президент, касаясь ситуации на Южном Кавказе, отметил, что официальная Анкара приветствует прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном. "Мы решительно продолжаем деятельность по обеспечению спокойствия и благосостояния, залогом которых будет установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы приветствуем позитивные подвижки между Азербайджаном и Арменией, наблюдаемые в последнее время, и еще раз подчеркиваем, что рассматриваем подписание мирного соглашения между двумя странами как историческую возможность для будущего региона", - подчеркнул Эрдоган.