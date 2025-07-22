Азербайджан и Турция подписали меморандум по укреплению взаимной военной безопасности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Баку и Анкара подписали "Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности", сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Документ завизировали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в Стамбуле на встрече в рамках 17-й Международной выставки оборонной промышленности "IDEF 2025".

"На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было подчеркнуто, что с точки зрения укрепления стратегического сотрудничества выставка "IDEF 2025" имеет особое значение", - отметило министерство.

Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.