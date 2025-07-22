Поиск

Азербайджан и Турция подписали меморандум по укреплению взаимной военной безопасности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Баку и Анкара подписали "Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности", сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Документ завизировали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в Стамбуле на встрече в рамках 17-й Международной выставки оборонной промышленности "IDEF 2025".

"На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было подчеркнуто, что с точки зрения укрепления стратегического сотрудничества выставка "IDEF 2025" имеет особое значение", - отметило министерство.

Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Азербайджан Турция Минобороны Закир Гасанов Яшар Гюлер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Глава МИД Турции предостерег от попыток раздела Сирии

Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка
Обострение палестино-израильского конфликта

Хуситы сообщили о запуске баллистической ракеты по аэропорту Тель-Авива

Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул

Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

ВОЗ потребовала от Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников

ВОЗ потребовала от Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });