Изъятие замороженных активов РФ будет приоритетной темой переговоров Байдена с Макроном

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США считают решение вопроса о замороженных российских активах одним из приоритетов, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это приоритет для США", - сказал он сопровождающим президента США Джо Байдена в поездке по Европе журналистам на борту самолета по пути во Францию.

Салливан пояснил, что таким образом "мы сможем мобилизовать больше ресурсов для Украины (...) чтобы она получила то, что ей необходимо".

Чиновник отметил, что вопрос об активах будет "значимой темой" на переговорах Байдена с президентом Франции Эмманюелем Макроном в Нормандии, где пройдут мероприятия по случаю годовщины высадки войск союзников во время Второй мировой войны, а также на саммите G7 в Италии, где США намерены сделать "большой рывок вперед".