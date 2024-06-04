США с союзниками работают над поиском путей использования активов РФ для Украины

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - США и их союзники продолжают рассматривать варианты использования заблокированных активов РФ для помощи Украине, заявил во вторник помощник главы Минфина Соединенных Штатов по международным финансам Брент Нейман.

"Партнеры Украины по G7 прилагают усилия, чтобы рассмотреть все возможные пути, с помощью которых замороженные российские активы можно использовать на поддержку Украины", - говорится в заявлении Неймана, опубликованном на сайте Минфина США.

Он напомнил, что ранее страны ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Мы с партнерами сейчас добиваемся прогресса в изучении способов взять эту инициативу за основу и уже прямо сейчас предоставить Украине еще более весомый объем средств", - отметил Нейман.

В конце мая министры финансов стран G7 заявили о достижении прогресса в обсуждении возможных вариантов использования доходов от замороженных активов РФ.

"Мы добиваемся прогресса в дискуссиях о четырех потенциальных вариантах использования доходов от замороженных российских активов в интересах Украины", - отмечалось в коммюнике по итогам двухдневной встречи министров в итальянском городе Стреза. Согласно документу, министры финансов намерены представить опции в преддверии июньского саммита лидеров G7.