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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В Австралии изучают варианты использования замороженных активов России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Руководство Австралии изучает, как можно поступить с замороженными в стране российскими активами в рамках законодательства, заявил местной радиостанции вице-премьер страны Ричард Марлз.

"Есть проблемы конституционного характера с простым изъятием и использованием этих активов. Эти активы заморожены, помимо этого мы ввели значительные экономические санкции в отношении торговли (...) с Россией и Белоруссией. Мы делаем все в пределах границ того, что мы можем по закону, мы изучаем варианты того, что можем сделать", - сказал он.

По его словам, в Австралии заморожено "значительно меньше" российских активов, "чем сообщают в СМИ". В апреле австралийские СМИ сообщали, что речь идет о 9 млрд австралийских долларов (около 6 млрд долларов США).

25 мая министры финансов стран G7 заявили, что достигнут прогресс в обсуждении возможных вариантов использования доходов от замороженных российских активов.

"Мы добиваемся прогресса в дискуссиях о четырех потенциальных вариантах использования доходов от замороженных российских активов в интересах Украины", - говорится в коммюнике по итогам двухдневной встречи министров. В нем отмечается, что министры финансов намерены представить возможные опции в преддверии июньского саммита лидеров G7.

На прошлой неделе глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страны ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. По данным Липавского, за 2024 год данная схема позволит получить до 3 млрд евро, 90% этой суммы планируется использовать для поддержки украинской армии.

Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Ожидается, что в дальнейшем активы будут приносить прибыль в размере около 5 млрд евро ежегодно Украина, согласно плану, будет получать помощь два раза в год.

В апреле Конгресс США принял закон, который дает право администрации США конфисковать замороженные на американской территории активы России.

G7 США Украина Австралия Ричард Марлз Евросоюз
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