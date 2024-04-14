Уровень реки Есиль в казахстанском Петропавловске за сутки поднялся на 103 см

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Паводковая обстановка в Северо-Казахстанской области остается напряженной, в Петропавловске (административный центр региона) уровень реки Есиль (Ишим) за сутки вырос на 103 см, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Как говорится в сообщении, к этому часу уровень реки Есиль в черте города - 1 243 см. Специалисты проводят работы по пропуску воды.

В Северо-Казахстанской области имеется два крупных водохранилища, заполнены на 100%. В сообщении отмечается, что оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное, заявили в ведомстве.

В Петропавловске в эти дни проходит пик половодья.