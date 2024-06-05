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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Южная Корея намерена возобновить артиллерийские учения вблизи демаркационной линии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея намерена возобновить артиллерийские учения вблизи военной демаркационной линии и северо-западных пограничных островов уже в этом месяце, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

Согласно им, войска корпуса морской пехоты, дислоцированные на северо-западных пограничных островах, планируют впервые почти за шесть лет провести учебные стрельбы с использованием самоходных гаубиц К-9.

Также ожидается, что армия возобновит артиллерийские учения на трех стрельбищах, расположенных в районах, ранее обозначенных как наземная буферная зона.

По словам военного чиновника, передовые подразделения поддерживают готовность к проведению артиллерийских учений на объектах, как только будут разработаны планы тренировок.

Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ель поддержал предложение, призывающее к полной приостановке действия Всеобъемлющего военного соглашения между двумя Кореями от 2018 года в ответ на кампанию Северной Кореи по запуску воздушных шаров с мусором. Этот шаг позволяет Южной Корее возобновить учения по укреплению обороны на передовой.

Ранее артиллерийские и военно-морские учения, а также полевые маневры на уровне полков были запрещены из-за создания в этом районе наземных и морских буферных зон. Вблизи границы также были установлены бесполетные зоны для предотвращения случайных столкновений самолетов.

Южная Корея Северная Корея
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