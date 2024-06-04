Правительство Южной Кореи одобрило приостановку действия межкорейского военного соглашения

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи во вторник одобрило предложение, призывающее к полной приостановке действия межкорейского военного соглашения от 2018 года, сообщает агентство "Ренхап".

Предложение было одобрено на заседании кабинета министров, состоявшемся на следующий день после того, как Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи принял решение приостановить действие Всеобъемлющего военного соглашения в ответ на запуск КНДР воздушных шаров с мусором.

Теперь предложение будет направлено президенту Юн Сок Елю на подпись.

Отмечается, что полное прекращение действия соглашения позволит Сеулу возобновить военные учения вблизи границы с КНДР, а также пропагандистское вещание по громкоговорителям на Север.

В ноябре прошлого года правительство Южной Кореи частично приостановило действие соглашения в ответ на успешный запуск Пхеньяном военного спутника-шпиона.

Это позволило Сеулу восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии (MDL), разделяющей две Кореи, также известной как демилитаризованная зона (DMZ).

Как сообщалось, Северная Корея отправила на Юг около 1 тыс. воздушных шаров с мусором, начиная с прошлого вторника. Ранее Пхеньян предупреждал о такой акции в качестве "решительных действий" против пропагандистских листовок, которые также на воздушных шарах посылают в КНДР активисты из Южной Кореи.