Лидер КНДР осудил военные учения Южной Кореи

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал предпринять "чрезвычайно жесткие" действия против демонстрации силы Южной Кореей, сообщает агентство "Ренхап".

По информации агентства, во вторник, во время визита в академию оборонных наук по случаю 60-летия ее основания, Ким Чен Ын заявил, что южнокорейские военные "угрожали нашему суверенитету применением оружия".

"Это очень опасная провокация, которую нельзя игнорировать, и игра с огнем, от которой мы не можем не прийти в ярость", - отметил он.

Лидер Северной Кореи назвал обладание спутником-шпионом "неизбежным" решением для защиты своего суверенитета и осудил военные действия Южной Кореи за демонстрацию силы.

Лидер КНДР пообещал предпринять "абсолютные и всепоглощающе жесткие действия" против опрометчивого решения Южной Кореи продемонстрировать силу в ответ на запуск спутника Северной Кореей.

ВВС Южной Кореи и США продолжают плановые учения над Желтым морем, начатые 27 мая. В учениях принимают участие более 90 самолетов.

В понедельник Северная Корея запустила ракету со спутником в сторону Желтого моря. Позже ракета пропала с радаров, ее обломки были обнаружены в море. В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.