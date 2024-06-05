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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Байден прибыл во Францию для празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Борт президента США Джо Байдена приземлился в Париже в среду для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии, сообщает Associated Press.

В аэропорту президента встретили официальные лица во главе с премьер-министром страны Габриэлем Атталем.

В четверг Байден посетит места недалеко от пляжей Нормандии, где в июне 1944 года происходила высадка войск. В пятницу он выступит в секторе Пуэнт-дю-Ок, который во время операции штурмовали американские войска. Также в Нормандии Байден, как ожидается, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В субботу американский президент проведет встречу с президентом Франции Эмманeэлем Макроном. В Париже пройдет военный парад, после чего в Елисейском дворце состоится торжественный обед.

Ожидается, что Байден и Макрон обсудят укрепление сотрудничества, торговлю, кооперацию в сфере безопасности в контексте подготовки к летним Олимпийским играм в Париже и Ближний восток.

Байден должен будет вернуться в США в воскресенье.

Высадка в Нормандии или операция "Нептун" состоялась 6 июня 1944 года, тогда 156 тыс. солдат США, Великобритании и Канады высадились на французское побережье для борьбы против оккупационных сил Германии.

Джо Байден Франция
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