Париж подтвердил, что не приглашал РФ на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Елисейский дворец объявил в четверг, что на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии французская сторона не пригласила никого из российских официальных лиц, сообщил BFMTV.

Телеканал указывает на изменение планов президентской канцелярии, так как первоначально предполагалось пригласить российскую делегацию. При этом BFMTV отмечает, что "дань уважения Красной армии будет тем не менее принесена", и во Франции помнят об "огромной жертве СССР".

Отказ от приглашения российской стороны мотивируется событиями на Украине.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что Франция намерена пригласить Россию на соответствующую церемонию в Нормандии.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных приглашений от Франции на празднование, посвященное 80-летию высадки союзников в Нормандии, Россия не получала.

"Нет, никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это "утка". Но мы ничего официального на этот счет не получали", - сказал Песков журналистам