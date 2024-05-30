Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Париж подтвердил, что не приглашал РФ на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Елисейский дворец объявил в четверг, что на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии французская сторона не пригласила никого из российских официальных лиц, сообщил BFMTV.

Телеканал указывает на изменение планов президентской канцелярии, так как первоначально предполагалось пригласить российскую делегацию. При этом BFMTV отмечает, что "дань уважения Красной армии будет тем не менее принесена", и во Франции помнят об "огромной жертве СССР".

Отказ от приглашения российской стороны мотивируется событиями на Украине.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что Франция намерена пригласить Россию на соответствующую церемонию в Нормандии.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных приглашений от Франции на празднование, посвященное 80-летию высадки союзников в Нормандии, Россия не получала.

"Нет, никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это "утка". Но мы ничего официального на этот счет не получали", - сказал Песков журналистам

Франция Елисейский дворец Нормандия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США тайно разрешили Украине удары американским оружием по территории России

Захарова заявила, что в Москве прекрасно понимают роль НАТО в ударах по территории РФ

Признание судом вины Трампа не изменит позицию большинства избирателей в США

Признание судом вины Трампа не изменит позицию большинства избирателей в США

Столтенберг повторил призыв по поводу использования оружия НАТО для ударов по РФ

Столтенберг повторил призыв по поводу использования оружия НАТО для ударов по РФ

Совет ЕС утвердил увеличение с 1 июля пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении

Полиция взяла под усиленный контроль здание правительства Армении

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций

Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне роста доходности гособлигаций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });