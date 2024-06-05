РФ заинтересована в развитии отношений с Южной Кореей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - РФ рассчитает, что отношения с Сеулом не деградируют, заинтересована в их развитии, заявил президент Владимир Путин.

"Очень рассчитываем на то, что российско-корейские отношения не деградируют, имея в виду и нашу заинтересованность в развитии двухсторонних отношений применительно к корейскому полуострову в целом", - сказал Путин на встрече с иностранными журналистами в среду.

По словам Путина, "какого-то такого русофобского настроя в работе руководства Республики Корея на наблюдается".

Кроме того, указал Путин, Россия отмечает отсутствие прямых поставок оружия из Кореи в зону конфликта на Украине. "И мы это высоко ценим", - сказал российский лидер.

"Но мы также видим, что через (Корею - ИФ) происходят всякие заходы, приобретение американскими компаниями вооружений для последующего направления в зону боевых действий на Украине. Мы за этим тоже внимательно наблюдаем", - подчеркнул Путин.

"К сожалению, все, что происходит, имеет негативные последствия для торгово-экономических связей, но очень рассчитываем, что достигнутый в прежние десятилетия уровень наших отношений все-таки хотя бы отчасти сохранится для того, чтобы иметь возможность восстанавливать их в будущем", - резюмировал президент РФ.

В настоящее время по многим направлениям сотрудничества с РФ "со стороны Кореи созданы известные проблемы ", констатировал Путин. "Очень жаль", - сказал он.

"Мы работаем с другими странами, хотя продолжали бы работать и с Кореей, но это не наш выбор, это выбор корейского руководства. Но с нашей стороны, пожалуйста, каналы открыты, мы готовы", - заключил президент РФ.