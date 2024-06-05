Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения Гершковича

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США предпринимают энергичные шаги для освобождения репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, но такие вопросы должны решаться только на основе взаимности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что администрация Соединенных Штатов действительно предпринимает энергичные шаги для его освобождения. Это правда. Но такие вопросы решаются не через средства массовой информации. Они любят такого тихого, спокойного профессионального подхода и диалога между спецслужбами", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

"И, конечно, они решаться должны только на основе взаимности. Соответствующие службы Соединенных Штатов и России находятся по этому вопросу в контакте друг с другом", - добавил Путин.

Так Путин ответил на просьбу главного редактора службы новостей по Европе и Африке агентства AP Джеймса Джордана сообщить о тех переговорах, которые, может быть, сейчас ведутся между РФ и США относительно освобождения Гершковича и того, когда журналист может быть на свободе.

"Вы знаете, вы считаете, что он ни в чем не виновен, а российские правоохранительные органы и специальные службы считают, что он совершил противозаконные действия, которые называются шпионажем. Я сейчас не буду вдаваться в детали и подробности", - сказал Путин в ответ на замечание Джордана о том, что до сих не было обнародовано никаких доказательств преступлений, которые инкриминируются Гершковичу.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест журналиста незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.