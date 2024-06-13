Дело журналиста WSJ Эвана Гершковича рассмотрит Свердловский облсуд

Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Свердловский областной суд дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Гершковичу вменяют шпионаж (ст. 276 УК).

"Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники, - заявили в Генпрокуратуре. - Незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации".

Дело вело Следственное управление ФСБ.

О задержании гражданина США Гершковича в Екатеринбурге 29 марта 2023 года сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса", и его задержали "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

В начале июня президент Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения Гершковича, но "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".