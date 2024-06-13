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Дело журналиста WSJ Эвана Гершковича рассмотрит Свердловский облсуд

Дело журналиста WSJ Эвана Гершковича рассмотрит Свердловский облсуд
Эван Гершкович в зале заседаний Московского городского суда
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Свердловский областной суд дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Гершковичу вменяют шпионаж (ст. 276 УК).

"Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники, - заявили в Генпрокуратуре. - Незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации".

Дело вело Следственное управление ФСБ.

О задержании гражданина США Гершковича в Екатеринбурге 29 марта 2023 года сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса", и его задержали "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

В начале июня президент Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения Гершковича, но "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".

Свердловский областной суд ФСБ Уралвагонзавод ЦРУ WSJ Эван Гершкович Генпрокуратура
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