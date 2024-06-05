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Президент РФ заявил, что Киев пытался атаковать станцию газопровода из РФ в Турцию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Украинские войска несколько дней назад попытались атаковать компрессорную станцию газопровода из России в Турцию с помощью беспилотников, БПЛА были подавлены силами радиоэлектронной борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Буквально недавно, не знаю, дней семь, наверное, десять тому назад, украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию. (. . .) Это не шутка, это не преувеличение никакое. Просто два беспилотника были подавлены силами системы РЭБ российской армии, упали рядом с этой газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря", - заявил Путин.

Он также заявил, что регулярным атакам подвергаются корабли, которые охраняют газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Владимир Путин Турецкий поток Киев
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