Москва продолжает заниматься вопросами безопасности инфраструктуры для поставок нефти и газа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжает работу с партнерами по обеспечению безопасности действующей международной энергетической и логистической инфраструктуры, обеспечивающей поставки российских углеводородов, говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой в связи с попытками атаковать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

"Со своей стороны продолжаем совместную работу с партнерами, заинтересованными в безопасной и надежной эксплуатации действующей международной энергетической и логистической инфраструктуры, обеспечивающей поставки российских углеводородов", - заявила она.

В Москве считают, что Киев "такими методами надеется не только подорвать позиции России как надежного поставщика и транзитера энергоресурсов, но и удержать украинский кризис в фокусе международного внимания, особенно в контексте стремительно меняющейся геополитической конъюнктуры из-за ситуации на Ближнем Востоке".

"Важно усилить общее давление на киевский режим, побудить его прекратить безрассудные удары, создающие угрозу для международных энергетических маршрутов", - подчеркнула она.

"Прямым следствием подобной террористической активности Киева может стать нанесение серьезного ущерба региональной энергобезопасности, что чревато ещё большей дестабилизацией мирового энергетического рынка", - указала дипломат.

Голубой поток Турецкий поток МИД Мария Захарова
