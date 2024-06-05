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Москва намерена налаживать отношения с талибами

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости налаживания отношений с правительством Талибана (запрещенная в РФ организация) в Афганистане.

"Надо выстраивать отношения с правительством Талибана. И в целом у нас контакт есть, будем двигаться дальше. Надо же как-то налаживать отношения с соседней страной, тем более что у Узбекистана большая протяженность границ с Афганистаном, нужно и безопасность обеспечивать, и логистику развивать", - сказал Путин на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств, отвечая на вопрос журналиста из Узбекистана, касающийся ситуации в Афганистане.

Владимир Путин Афганистан
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