Россию попросили помочь Министерству просвещения Афганистана с учебными материалами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Афганистана надеются на помощь России в развитии системы образования в стране, сообщил исполняющий обязанности министра просвещения Афганистана Сайед Хабибулла Ага на форуме министров образования в Казани.

"Мы просим вас, чтобы нам помогли в сфере образования, в школах, в учебных материалах, чтобы Афганистан смог добиться всего и была хорошая образовательная система в стране", - сказал он.

По его словам, у Афганистана уже есть значительный прогресс и позитивные изменения в сфере образования.

"В настоящее время под эгидой нашего министерства около 10 млн студентов, 3,5 млн из которых девушки, обучаются в государственных и частных школах и медресе. Этих учеников обучают 300 тысяч учителей, 30% из которых - женщины, которые обучают учащихся начальных школ", - добавил Сайед Хабибулла Ага.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в связи с этим призвал давать детям самое лучшее. "В каждой стране живут дети и мы должны думать прежде всего о них. Конечно, нужно помогать и давать все самое лучшее детям", - отметил Кравцов.

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил "Интерфаксу", что новое правительство Афганистана формирует образовательные программы по среднему и высшему образованию.

"Они изучают системы разных стран. У России есть возможность продвинуть туда свою систему образования. Так как на сегодня она считается лучшей в мире. Если России это интересно, то нужно не тянуть, и уже начинать внедрять ее", - добавил Хабибуллин.

Международный форум министров образования "Формируя будущее" проводится в Казани во второй раз. Мероприятие организовано Министерством просвещения России, правительством Татарстана и фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история". В двухдневном форуме участвуют больше 100 представителей из более чем 40 стран мира. Среди них: государства Азии, Африки и Латинской Америки, страны-участницы БРИКС и СНГ. На форуме в Казани присутствует и делегация талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация).

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США и их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство, покинули Афганистан после 20 летнего военного присутствия.

В ООН неоднократно критиковали талибов за несоблюдение прав человека, в том числе за ограничения, с которыми сталкиваются женщины в сфере образования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отмечал, что Афганистан - единственная страна в мире, где женщинам и девочкам отказано в доступе к среднему и высшему образованию.