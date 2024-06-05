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Путин назвал происходящее в Газе тотальным уничтожением гражданского населения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Происходящее в секторе Газа в ответ на теракт в Израиле - это уничтожение гражданского населения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно мы против терроризма во всех его проявлениях, против атак в отношении мирного населения, в любом месте и в любой стране, но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле - все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Путин заявил, что Россия рассчитывает на вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в палестино-израильское урегулирование.

"Мы знаем, что президент Эрдоган принимает энергичные усилия для того, чтобы эту очень острую, достаточно застарелую проблему решить. Учитывая авторитет президента Эрдогана и в регионе, и в мире, и в исламском мире, очень рассчитываем на то, что его вклад будет заметным", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия готова сделать все, чтобы эту ситуацию решить. "Имея ввиду в том числе и наши отношения с государством Израиль, которые сложились в течение последних 10 лет", - пояснил глава государства.

Говоря о конфликте в Газе, президент заявил: "Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов, которые монополизировали израильско-палестинское урегулирование, отодвинули все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос".

Владимир Путин Израиль Газа
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