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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В свете продолжающейся военной операции в секторе Газа, эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в израильско-ливанском приграничье с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения надлежащих условий для оказания неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся", - говорится в пресс-релизе.

"Особое внимание было уделено вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа российских граждан. Подтверждена важность продолжения энергичных усилий для вызволения всех заложников", - сообщили на Смоленской площади.

Министры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Сергей Лавров МИД Израиль Исраэль Кац
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