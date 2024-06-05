Президент РФ заявил об опасностях западного курса для турецкой экономики

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что упор турецкого правительства на кредиты и инвестиции с Запада наносит ущерб экономическим отношениям с Россией, а больше всего от этого пострадает именно турецкая экономика.

"Я так смотрю со стороны, что происходит, мне кажется, что экономический блок правительства Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов - наверное, это неплохо, но, если это связано с ограничениями на торгово-экономические связи с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений, на мой взгляд, такая угроза существует", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что "это вопрос такого специального рассмотрения".

"Мы просто смотрим по цифрам, а макроэкономические показатели - они требуют пока особого внимания со стороны правительства Турции", - сказал президент РФ.

Не вдаваясь в детали, Путин заявил, что он хорошо осведомлен о них. "Я погружен в материал, я понимаю, что там происходит", - добавил президент.