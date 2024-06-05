Президент РФ заявил об отсутствии условий для продолжения диалога между РФ и Японией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время нет условий для продолжения российско-японского диалога по мирному договору, при этом Россия не отказывается возобновить диалог, но только при создании Японией соответствующих условий.

"Мы видим ангажированность Японии сегодня в украинском кризисе. И сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Он отметил, что Россия ничего не делала в двухсторонних отношениях, что усложняло бы российско-японский диалог. "Ничего. Всё, что было сделано, было сделано со стороны Японии", - добавил Путин.

"А объявление Японии о том, что она присоединяется к попыткам добиться стратегического поражения России - это, как вы думаете, не является препятствием для продолжения диалога по мирному договору?", - сказал президент РФ.

"Вы думаете, что мое гипотетическое желание посетить острова - это серьезнее, чем заявление правительства Японии о том, чтобы добиться стратегического поражения Российской Федерации?" - сказал Путин, комментируя высказывание представителя агентства "Киодо" о том, что посещение президентом РФ Курильских островов приведёт к проблемам в решении вопросов, связанных с подготовкой мирного урегулирования.

Он добавил, что не видит никаких проблем в посещении островов, так как РФ "исходит из того, что это часть суверенной территории России".

Президент также заявил, что пока не планирует посещать Курильские острова из-за занятости. "Не вижу оснований мне не посещать эти острова. Правда, честно говоря, я пока не планировал. В силу просто занятости вопросами другого характера", - сказал Путин.