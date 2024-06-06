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В Кремле назвали ожидаемой реакцию Токио на слова Путина о мирном договоре с Японией

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает ожидаемой реакцию японского правительства на слова Владимира Путина об отсутствии условий для продолжения диалога по мирному договору с Японией.

Ранее генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси расценил слова российского лидера как попытку "переложить ответственность на японскую сторону", назвав их "несправедливыми и категорически неприемлемыми".

"Реакция достаточно ожидаемая, здесь наша позиция абсолютно понятная, она изложена главой государства. Больше к этому добавить нечего", - сказал на это Песков.

5 июня на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств президент заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но это возможно только при создании соответствующих условий, прежде всего со стороны партнеров.

Дмитрий Песков Ёсимаса Хаяси Япония Владимир Путин
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