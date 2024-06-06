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США провели второй за неделю тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в четверг осуществили новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило Командование базы Ванденберг в Калифорнии.

Запуск был проведен с базы в 01:46 по времени Тихоокеанского побережья США (в 11:46 по Москве).

"Запуск показал, что группировка МБР США готова, надежна и эффективна для применения и сдерживания", - говорится в сообщении.

Это уже второй пуск МБР на текущей неделе. Первый был осуществлен 4 июня.

Как указали американские военные, эти испытательные запуски являются частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы Соединенных Штатов являются надежными и эффективными для сдерживания угроз 21-го века. При этом подчеркивается, что испытание не является реакцией на текущие мировые события.

Ранее в американском военном ведомстве сообщили, что США заблаговременно уведомили Россию о предстоящих пусках.

Minuteman III США
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