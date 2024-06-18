США протестировали перспективную боеголовку для оснащения новых МБР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты во вторник осуществили испытательный запуск ракеты с невооруженной боеголовкой Mk21A, которая должна будет нести ядерный боезаряд на создаваемых межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) LGM-35A Sentinel, сообщил Центр ядерных вооружений американских ВВС.

Запуск с помощью ракеты Minotaur с боеголовкой Mk21A был проведен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Mk21A находится на стадии разработки и производства по контракту Пентагона с корпорацией Lockheed Martin. После достижения полной эксплуатационной готовности она будет интегрирована в создаваемую в США новую систему МБР.

Стоимость ядерных боеголовок для создаваемых в США МБР LGM-35A Sentinel оценивается в $15 млрд, следует из данных издания Defense One.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $132 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.

Пока еще не построено ни одной новой ракеты. Первое испытание МБР LGM-35A Sentinel откладывается не менее чем на два года из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем, сообщало ранее издание, ссылаясь на представителя ВВС США.

"Первые летное испытание новой МБР ВВС США состоится не ранее февраля 2026 года", - отмечало Defense One, указывая, что реализация программы теперь еще больше отстает от графика. Ранее предполагалось испытать первую ракету в декабре 2023 года.

По словам представителя ВВС, реализация программы задерживается как из-за роста затрат, так и в связи с "увеличением сроков поставки компонентов системы наведения".

В настоящее время Пентагон пересматривает всю программу Sentinel после того, как она превысила прогнозируемые затраты на 37% и теперь составляет почти $132 млрд.

Sentinel - это американская программа по созданию новой МБР с ядерной головной частью, которая придет на смену устаревшей LGM-30G Minuteman III, находящейся на вооружении с начала 1970-х годов. По данным Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в 2030 году.

Всего планируется разместить 400 МБР Sentinel в шахтных пусковых установках и построить 634 такие ракеты.