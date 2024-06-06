Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в конфликте на Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Участие в конфликте на Украине противоречит национальным интересам Венгрии, поэтому она не позволит втянуть себя в него, заявил в четверг венгерский премьер Виктор Орбан.

"Украинцы полагают, что чем больше стран втянутся в противостояние с Россией, тем больше шансов на победу у них будет, поэтому они просят вмешательства и ЕС, и всего мира. Но мы, венгры, знаем, что должны остаться вне конфликта, поскольку участие в нем не соответствует венгерским национальным интересам", - приводит слова Орбана сербская пресса.

Кроме того, отметил Орбан, Венгрия не может поддержать кандидатуру нидерландца Марка Рютте на пост нового генсека НАТО, поскольку Рютте настаивает на том, что все члены НАТО должны взять на себя обязательство участвовать в военных действиях за пределами территории альянса.

"Мы бы хотели заключить с будущим генсеком НАТО соглашение о том, что Венгрия не будет принимать участия в военных операциях НАТО против России на Украине, несмотря на то, что мы являемся членом НАТО", - добавил Орбан.

Также венгерский премьер раскритиковал Рютте за высказывания 2021 года о необходимости исключить Венгрию из НАТО, а затем "поставить ее на колени".

"С такими высказываниями трудно стать кандидатом, которого поддержала бы Венгрия", - отметил Орбан.

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре.

Ранее в этом году, по данным СМИ, две трети стран-членов НАТО поддержали кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на должность нового генсека Североатлантического альянса. В частности, за него высказались в Берлине, Лондоне и Вашингтоне.

В середине марта о намерении побороться за пост генсека НАТО объявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Я решил принять участие в борьбе за должность генерального секретаря НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Бухаресте.

"Со всей ответственностью я выдвигаю свою кандидатуру во имя Румынии", - добавил Йоханнис.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатуру негласно должны одобрить в Белом доме.