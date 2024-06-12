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Орбан отказался участвовать в планах НАТО по поддержке Украины

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Венгрия не будет участвовать в программах НАТО по помощи Украине, но мешать остальным союзникам оказывать такое содействие не будет, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО. И я принимаю эту позицию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште.

Столтенберг пояснил, что у союзников по НАТО нет обязательства участвовать в абсолютно всех программах альянса.

Он добавил, что Венгрия, таким образом, не будет участвовать в планах НАТО по финансированию дальнейшей военной помощи Украине. Кроме того, венгерские военные не будут участвовать в подготовке украинских военнослужащих и в целом - в проектах по помощи Киеву в сфере безопасности.

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При этом, как отметил Столтенберг, премьер Венгрии Виктор Орбан заверил его, что не будет блокировать участие других членов НАТО в таких проектах по Украине.

В свою очередь, Орбан, говоря о договоренностях с генсеком НАТО, заявил, что "это - справедливая сделка".

"Венгрия осознает факт того, что у большинства стран НАТО иная точка зрения (по ситуации на Украине), но нам никогда не противоречили в том, чтобы выражать нашу", - сказал премьер на пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште.

Он заверил, что "у Будапешта нет намерений менять позиции других коллег по НАТО, и Будапешт не намерен блокировать намерения НАТО, которые, возможно отличаются от венгерской точки зрения".

"Мы верим в рациональный анализ ситуации", - подчеркнул Орбан.

Ожидается, что лидеры стран НАТО на саммите в июле примут решения о дальнейшей поддержке Украины. Орбан неоднократно заявлял, что считает эти инициативы неправильными.

Украина Венгрия Виктор Орбан НАТО Йенс Столтенберг
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