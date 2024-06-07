Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Конгрессмены призвали правительство США ввести санкции против китайской CATL

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Группа республиканцев из Конгресса призвала правительство включить Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), крупнейшего в Китае производителя литий-ионных аккумуляторов , в список организаций, которых в США считают причастными к использованию принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пишет MarketWatch.

"CATL в upstream-сегменте имеет широкие связи с рядом ключевых поставщиков соединений лития и катодных материалов, у которых в цепочках поставок есть потенциальные риски в области принудительного труда", - говорится в письме депутатов помощнику замминистра внутренней безопасности США Роберту Сильверсу. Среди подписавших письмо депутаты Палаты представителей Джон Молинар и Марк Грин, а также сенатор Марко Рубио.

Как отмечает MarketWatch, это означает возникновение риска запрета импорта продукции CATL в Штаты. Компания в числе прочего поставляет аккумуляторы производителю электромобилей Tesla.

Аналитики при этом утверждают, что зависимость CATL от американского рынка не очень существенная, и котировки ее акций, скорее всего, будут находиться под давлением лишь в краткосрочной перспективе.

"Общее влияние на CATL будет ограничено, учитывая ее низкую зависимость от рынка США (менее 10% всех поставок аккумуляторов в 2023 году)", - отмечают аналитики Citigroup во главе с Джеком Шаном.

На торгах в пятницу в Шэньчжэне котировки CATL упали на 5,7%.

Tesla США Конгресс Китай CATL Марк Грин Синьцзян-Уйгурский автономный район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Постпреды стран ЕС согласились на начало переговоров о вступлении в союз Украины и Молдавии

МЭА спрогнозировало рост глобальных расходов на "чистую" энергетику в 2024 году до $2 трлн

МЭА спрогнозировало рост глобальных расходов на "чистую" энергетику в 2024 году до $2 трлн

Байден объявил о выделении Украине транша военной помощи на $225 млн

Байден объявил о выделении Украине транша военной помощи на $225 млн

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

Что случилось этой ночью: пятница, 7 июня

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху выступит перед Конгрессом США 24 июля

Нетаньяху выступит перед Конгрессом США 24 июля
Военная операция на Украине

Макрон пообещал Украине французские истребители Mirage 2000-5

Макрон пообещал Украине французские истребители Mirage 2000-5

США введут визовые санкции против ряда граждан Грузии из-за закона об иноагентах

США введут визовые санкции против ряда граждан Грузии из-за закона об иноагентах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });