Конгрессмены призвали правительство США ввести санкции против китайской CATL

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Группа республиканцев из Конгресса призвала правительство включить Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), крупнейшего в Китае производителя литий-ионных аккумуляторов , в список организаций, которых в США считают причастными к использованию принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пишет MarketWatch.

"CATL в upstream-сегменте имеет широкие связи с рядом ключевых поставщиков соединений лития и катодных материалов, у которых в цепочках поставок есть потенциальные риски в области принудительного труда", - говорится в письме депутатов помощнику замминистра внутренней безопасности США Роберту Сильверсу. Среди подписавших письмо депутаты Палаты представителей Джон Молинар и Марк Грин, а также сенатор Марко Рубио.

Как отмечает MarketWatch, это означает возникновение риска запрета импорта продукции CATL в Штаты. Компания в числе прочего поставляет аккумуляторы производителю электромобилей Tesla.

Аналитики при этом утверждают, что зависимость CATL от американского рынка не очень существенная, и котировки ее акций, скорее всего, будут находиться под давлением лишь в краткосрочной перспективе.

"Общее влияние на CATL будет ограничено, учитывая ее низкую зависимость от рынка США (менее 10% всех поставок аккумуляторов в 2023 году)", - отмечают аналитики Citigroup во главе с Джеком Шаном.

На торгах в пятницу в Шэньчжэне котировки CATL упали на 5,7%.