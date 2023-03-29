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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Регионы Узбекистана расширят сотрудничество с Синьцзян-Уйгурской автономией

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавката Мирзиёев на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем, отметили возможность расширить сотрудничество регионов Узбекистана с Уйгурским автономным районом.

"Отмечены широкие возможности для расширения многопланового сотрудничества Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, в том числе в области торговли, логистики, медицины, аграрного сектора, туризма и образования", - сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

По данным пресс-службы, на встрече обсуждались вопросы реализации совместных проектов кооперации в сфере возобновляемой энергетики, развития транспортной инфраструктуры, создания промышленных парков и сельскохозяйственных кластеров в регионах Узбекистана с участием ведущих китайских компаний.

"Подчеркнута взаимная заинтересованность в ускорении проекта строительства железной дороги "Узбекистан - Кыргызстан - Китай", - отмечается в сообщении.

Мирзиёев поручил чиновникам активизировать взаимные контакты и обмены, организацию визитов и бизнес-форумов, а также подготовку отдельной "дорожной карты" по продвижению приоритетных проектов и программ.

Узбекистан Китай Синьцзян-Уйгурский автономный район Шавкат Мирзиёев
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