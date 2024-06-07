Генсек ООН не поедет на швейцарскую встречу по Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет присутствовать на конференции по урегулированию кризиса на Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне, сообщил в пятницу пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

"Он туда не отправится", - сказал Дюжаррик в ответ на вопрос об участии Гутерриша в конференции. Он добавил, что ООН уведомила об этом "все стороны, задействованные в организации встречи".

"Мирный саммит по Украине" пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не поедет на конференцию. США на саммите представят вице-президент Камала Харрис и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

В конце мая в МИД Китая сообщили, что считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию на Украине, поскольку организация встречи не соответствует ожиданиям Пекина.

По словам представителя МИД Китая Мао Нин, Пекин настаивает на участии в этой конференции, в частности, России. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули важность "справедливого обсуждения всех мирных планов".

В швейцарском правительстве в мае сообщили, что были готовы направить РФ приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в заявлении правительства подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине, планируемой в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".