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МИД Швейцарии надеется, что конференция по Украине поможет урегулированию конфликта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Швейцария, организовав конференцию по Украине, надеется помочь сторонам приступить к урегулированию конфликта, заявил в субботу глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

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По сообщению агентства EFE, он выразил надежду, что конференция "поможет повысить доверие сторон и сделать первые шаги в сторону мира".

"Мы попробуем начать процесс урегулирования, понимая, что это будет непросто", - добавил Кассис.

В субботу в Люцерне открывается двухдневная конференция по украинскому мирному урегулированию. На ней не присутствуют представители России, Китая. Кроме того, такие страны, как ЮАР, Индия, Бразилия, Турция, Венгрия решили отправить на конференцию делегации низкого уровня, отмечает EFE.

Украина Швейцария
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