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В партии Саакашвили сменится председатель

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В самой крупной оппозиционной партии в Грузии - "Едином национальном движении" (ЕНД) - сообщили о кадровых изменениях, пост председателя партии займет депутат парламента Тина Бокучава.

Прежний председатель ЕНД Леван Хабеишвили покинул в пост в связи с ухудшением состояния здоровья.

На брифинге в субботу Хабеишвили заявил, что врачи запретили ему в течение двух-трех месяцев работать в интенсивном режиме. Он заявил, что месяц назад на акции протеста оппозиционных сил он был избит полицейскими, после чего попал в больницу с тяжелыми черепно-лицевыми травмами.

Один из учредителей ЕНД, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок, написал в соцсетях, что приветствует перестановки в руководстве партии.

"Мы должны сделать все возможное для объединения оппозиционных сил перед выборами в октябре, и обновление в нашей партии поможет выполнению этой задачи", - считает Саакашвили.

В ближайшие дни должен состояться съезд ЕНД, на котором Бокучава будет официально утверждена в должности председателя партии.

Михаил Саакашвили Грузия
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