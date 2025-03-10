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В Грузии партия Саакашвили отказалась участвовать в местных выборах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" (ЕНД) отказывается от участия в местных выборах в Грузии, назначенных на 4 октября, заявила председатель партии Тина Бокучава. С подобными заявлениями не раз в последние недели выступали и другие лидеры ЕНД.

"Надеюсь, что весь оппозиционный спектр будет единым по данному вопросу. Бесполезно участвовать в выборах, в которых побеждают те, кто подсчитывает голоса, и выборы фальсифицируются", - сказала Бокучава.

Другие оппозиционные партии пока не разделяют позицию ЕНД.

На брифинге 10 марта спикер парламента Шалва Папуашвили выразил убеждение, что все оппозиционные партии примут участие в местных выборах. "Оппозиционные партии, как марионетки, полностью зависимы от инструкций извне. Вы все увидите, как в назначенных президентом Михаилом Кавелашвили местных выборах примут участие все оппозиционные партии", - сказал Папуашвили.

ЕНД Шалва Папуашвили Грузия Тина Бокучава Михаил Саакашвили
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