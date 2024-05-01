Оппозиционер Хабеишвили прибыл в парламент Грузии на инвалидной коляске

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили с больничной койки на инвалидной коляске прибыл в среду в парламент, где в ближайшее время продолжится обсуждение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

В ночь на среду Хабеишвили сильно пострадал от рук спецназовцев, после того как в ходе акции протеста около здания парламента попытался прорвать их кордон. В больнице ему сделали операцию из-за сломанного носа и прописали постельный режим.

Как сообщил журналистам замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, в отношении Хабеишвили начнется расследование о возможном превышении силы спецназовцами при его задержании.

Ранее на брифинге в Тбилиси Дарахвелидзе сообщил, что в ночь на среду полицейские задержали 63 участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, получили серьезные повреждения шестеро полицейских. Он отметил, что против участников акции полиция применила спецсредства - перцовый и слезоточивый газ, водометы. Дарахвелидзе также сообщил, что телесные повреждения получил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", Хабеишвили.

В Тбилиси к утру среды завершилась акция протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Участники акции заявили журналистам, что намерены продолжать протесты.