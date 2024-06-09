СНБ Южной Кореи в воскресенье обсудит ответ на воздушные шары с мусором из КНДР

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи соберется в воскресенье для обсуждения ответных мер на возобновившуюся отправку КНДР на южнокорейскую территорию мусора на воздушных шарах, сообщило агентство "Ренхап".

"Северная Корея в субботу запустила воздушные шары в ответ на недавний запуск южнокорейскими гражданскими группами воздушных шаров с пропагандистскими листовками через границу", - говорится в сообщении.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что с субботы было обнаружено около 330 воздушных шаров с отходами, запущенных Северной Кореей, причем примерно 80 из них приземлились на южнокорейской территории, а остальные, по-видимому, не долетели до страны. Последние воздушные шары, вероятно, перевозили мусор обрывки бумаги и пластика.

Минобороны Южной Кореи отдало приказ всем войсковым частям быть в состоянии готовности.

"Наши военные очень серьезно относятся к дополнительным запускам Северной Кореей воздушных шаров с мусором. Для министерства обороны и всех военных крайне важно сохранять повышенную бдительность и оперативную дисциплину, чтобы немедленно отреагировать на отправку Северной Кореей воздушных шаров с мусором и другие провокации", - заявили в министерстве.

С 28 мая Северная Корея проводит кампанию по запуску воздушных шаров, которую она назвала "око за око". В конце прошлого месяца и начале прошлой недели на Юг было запущено около 1 тыс. шаров с мусором и навозом.

В воскресенье минувшей недели Север объявил, что временно приостановит кампанию по запуску воздушных шаров после того, как, по утверждению агентства, Сеул предупредил о "невыносимых" контрмерах. В то же время, Пхеньян предупредил, что отправит "в сто раз больше туалетной бумаги и грязи" в ответ на любые дальнейшие листовки с Юга, напоминает "Ренхап".