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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

КНДР отправила в Южную Корею еще 600 воздушных шаров с мусором

КНДР отправила в Южную Корею еще 600 воздушных шаров с мусором
Фото: AP/TAСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - КНДР отправила в соседнюю Республику Корею еще не менее 600 воздушных шаров с различным мусором - от сигаретных быков до пластиковой упаковки. Как сообщает The Guardian, после приземления сотрудники силовых структур начали собирать содержимое и проверять.

По данным местных военных, в воздухе появлялись примерно по 20-50 новых шаров в час.

Шары приземлялись в разных районах севера Кореи, в том числе в Сеуле.

КНДР начала отправлять шары с мусором на этой неделе, называя это искренним подарком и ответом на шары с пропагандистскими материалами, которые запускает Южная Корея. Сообщается, что всего с начала этой акции Пхеньяна приземлилось уже около 900 шаров с мусором.

К шарам привязан разный мусор: окурки, куски пластика и тканей, бумага. Опасных веществ найдено не было. Однако местным жителям все равно предписано не трогать эти шары и вызывать силовиков.

Власти Южной Кореи пригрозили соседней стране ответом на такие "иррациональные провокации".

The Guardian напоминает, что власти Кореи действительно отправляют в КНДР шары с материалами против лидера соседней страны Ким Чен Ына, флешками, иногда даже деньгами или рисом.

В 2018 году лидеры двух стран договорились прекратить недобрососедские акции. А в 2020 году в Южной Корее ввели санкции за запуск шаров в Северную Корею, но активистов это не остановило. Позднее Конституционный суд Южной Кореи отменил закон, криминализировавший такую деятельность, признав ее свободой самовыражения.

КНДР Пхеньян Сеул Южная Корея Северная Корея
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