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КНДР продолжает отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея отправила в ночь с воскресенья на понедельник через границу с Южной Кореей около 310 воздушных шаров с мусором, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS) ВС Южной Кореи, в последней партии воздушных шаров, отправленных в воскресенье вечером, были макулатура и пластик, токсичных веществ обнаружено не было.

По оценкам военных, КНДР запустила за выходные более 1600 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи.

Отмечается, что очередной запуск шаров произошел через несколько часов после того, как Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции по громкоговорителям в приграничной зоне.

Кроме того, вечером в воскресенье заместитель заведующего отделом ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи - ИФ) Ким Е Чжон (сестра северокорейского лидера) предупредила, что Южная Корея столкнется с "новым противодействием", если продолжит рассылать антипхеньянские листовки и вести пропаганду.

"Если Республика Корея одновременно осуществит провокацию с разбрасыванием листовок и трансляцией по громкоговорителям через границу, это, несомненно, станет свидетельством нового противодействия со стороны КНДР", - говорится в ее заявлении, распространенном ЦТАК.

По ее словам, "беспрерывно подбирать макулатуру - это будет обычным делом для Республики Корея".

"Строго предупреждаю Сеул сразу же прекратить опасные действия, вызывающие кризис конфронтации, и сдержать себя", - добавила Ким Е Чжон.

КНДР Южная Корея
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