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Выборы в парламент Южной Осетии признаны состоявшимися

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов в парламент Южной Осетии к 15:00 составила 54,86%, таким образом, выборы считаются состоявшимися, заявили в пресс-центре ЦИК республики.

"На 15:00 явка избирателей составила 54,86%. Выборы депутатов парламента Южной Осетии VIII созыва состоялись", - сказала представитель ЦИК.

Российские сенаторы отмечают высокие стандарты проведения выборов депутатов парламента Южной Осетии, сообщил журналистам глава делегации, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Считаем, что в республике очень высокие стандарты проведения выборов. У вас практически невозможно сфальсифицировать ни один голос вашего избирателя (...). Контроль очень высокий, я и раньше убеждался, что результаты выборов соответствуют тем голосам, которые избиратели отдали за того или иного кандидата, за ту или иную партию республики", - сказал Цеков, отметив, что многим странам мира стоит приехать в Осетию и самим в этом убедиться.

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7%. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

Выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. На выборах зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Иры фарн". В одномандатных округах избираются 108 кандидатов.

Для голосования открыто 73 избирательных участков, по одному из них находятся на территории в Москве, а также консульстве республики в Северной Осетии.

Южная Осетия
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