В Абхазии восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Абхазские энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии "Очамчыра-220", подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена, сообщает энергетическая компания "Черноморэнерго" в воскресенье.

В "Водоканале" Сухума сказали "Интерфаксу" о восстановлении водоснабжения центральной части столицы Абхазии, которое было прекращено из-за отсутствия электричества на насосных станциях.

Как ранее сообщали в "Черноморэнерго", повреждение линии электропередачи "Очамчыра-220" произошло из-за удара молнии во время сильного дождя. Без электричества остались подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2", центральная и западная части Сухумского района, а также Гагрский и Гудаутский районы.