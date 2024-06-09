Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Москва направила ноту протеста Еревану, в Иране объявили кандидатов в президенты, в Южной Осетии прошли парламентские выборы, Карлос Алькарас выиграл Roland Garros

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия направила ноту протеста в МИД Армении в связи с передачей помощи ВСУ и высказываниями чиновников во время посещения украинской Бучи.



- Махмуд Аббас призывает провести экстренное заседание СБ ООН в связи с гибелью палестинцев при операции Израиля по спасению заложников.

- МВД Ирана объявило имена шести кандидатов в президенты: это экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан, бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Выборы намечены на 28 июня.

- Выборы в парламент Южной Осетии признаны состоявшимися. К 15:00 явка составила 54,86%. Избирательные участки закрылись в 20:00.

- Нарендра Моди в воскресенье принес присягу в качестве премьер-министра Индии.

- В Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах Абхазии было нарушено электроснабжение из-за экстремальных осадков. Днем в воскресенье авария была устранена.

- Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2024. Испанский теннисист победил немца Александра Зверева в финальном матче турнира.