Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Москва направила ноту протеста Еревану, в Иране объявили кандидатов в президенты, в Южной Осетии прошли парламентские выборы, Карлос Алькарас выиграл Roland Garros

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия направила ноту протеста в МИД Армении в связи с передачей помощи ВСУ и высказываниями чиновников во время посещения украинской Бучи.

- Махмуд Аббас призывает провести экстренное заседание СБ ООН в связи с гибелью палестинцев при операции Израиля по спасению заложников.

- МВД Ирана объявило имена шести кандидатов в президенты: это экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан, бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Выборы намечены на 28 июня.

- Выборы в парламент Южной Осетии признаны состоявшимися. К 15:00 явка составила 54,86%. Избирательные участки закрылись в 20:00.

- Нарендра Моди в воскресенье принес присягу в качестве премьер-министра Индии.

- В Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах Абхазии было нарушено электроснабжение из-за экстремальных осадков. Днем в воскресенье авария была устранена.

- Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2024. Испанский теннисист победил немца Александра Зверева в финальном матче турнира.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков связал слова Писториуса со стремлением Берлина угодить всем

Паводок в России

Уровень Оби в ХМАО достиг критического, подтоплено почти 200 садовых участков

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции
ПМЭФ-2024

Минцифры закроет на Госуслугах "лазейку" для займов на чужие "учетки"

Досрочные выборы самарского губернатора назначены на 8 сентября

Завершено расследование дела об убийстве певца Талькова

В ЛНР объявлен траур

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });