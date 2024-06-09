Непогода привела к отключению электроэнергии в столице и ряде районов Абхазии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Часть столицы Абхазии Сухум, а также Гудаутский и Гагрский районы остались без электроснабжения из-за экстремальных осадков, прошедших в республике минувшей ночью, сообщает в воскресенье пресс-служба энергетической компании "Черноморэнерго".

"Повреждена высоковольтная линия Очамчира 220 кВ из-за неблагоприятных погодных условий. Без подачи электроэнергии остались подстанция Сухум-1, подстанция Сухум-2, центральная и западная часть Сухумского района, а также Гудаутский и Гагрский районы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, аварийные службы "Черноморэнерго" приступили к ремонтным работам.