Армянская оппозиция требует от парламента отставки правительства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лидер протестного движения Армении, архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян обратился с требованием к парламенту республики созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки действующего правительства страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

"Обращаюсь к фракциям парламента Армении с нашим требованием - созвать заседание парламента 11 июня в 16:30 с повесткой отставки правительства и формирования нового правительства", - заявил архиепископ Галстанян на митинге в центре Еревана вечером в воскресенье.

По его словам, с понедельника граждане Армении должны проводить непрерывные акции гражданского неповиновения, чтобы "усилить давление на правящую партию".

4 мая архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

26 мая оппозиционный митинг в центре Ереване предложил на пост премьер-министра Армении кандидатуру Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил Католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.

Пашинян не исключил, что представители армянского духовенства, выступающие против политики властей в вопросе делимитации границ с Азербайджаном, являются агентами влияния.