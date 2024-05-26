На митинге в Ереване на пост премьера Армении предложили архиепископа Галстаняна

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционный митинг в центре Еревана предложил на пост премьера Армении кандидатуру представителя Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, возглавляющего протестное движение против действующих властей.

"Мы провели множество встреч с представителями политических партий, общественных организаций. Всем понятно, что на посту премьер-министра нам нужен человек, который сможет сплотить народ, который не будет зависеть ни от кого, нам нужен человек, у которого прямо противоположные действующим властям ценности, который знает, что такое родина. И этот человек архиепископ Баграт Галстанян", - заявил на митинге профессор Ереванского госуниверситета, участник протестного движения Гурген Меликян.

По его словам, необходимо "закрыть дверь войны (с Азербайджаном - ИФ), принести в Армению стабильность, осуществить справедливое управление, усилить границы нашей страны и вывести страну из хаоса".

Со своей стороны Галстанян заявил, что намерен "заморозить" свое служение в церкви и попросил об этом Католикоса всех армян Гарегина Второго. "Беру личную ответственность за весь этот процесс. Это мое личное решение, готов принести себя в жертву ради моей родины", - сказал он.

Архиепископ также отметил, что протестное движение вступает в решающий этап и призвал премьера Никола Пашиняна уйти в отставку добровольно.

"Нам также понятно, что кандидат в премьер-министры не может быть представителем какой-либо партии или группы, должен возглавить переходное правительство и в дальнейшем не претендовать на какую-либо должность", - сказал представитель церкви.

По его словам, кандидат в премьеры должен работать над тремя основными направлениями - во-первых, внутреннее примирение, во-вторых, осуществлять внешнюю политику без "анти идей", заморозить нынешнюю ситуацию, стремиться к миру не под внешним давлением, работать в направлении возвращения пленных из Азербайджана и жителей Нагорного Карабаха в свои дома, вести реальные переговоры по установлению мира с Азербайджаном, начать процесс делимитации границ с Азербайджаном после подписания соглашения о мире с Азербайджаном на основе международного права, на основе четких карт, а также вывести ВС Азербайджана с суверенной территории Армении.

В-третьих, по словам архиепископа, кандидат в премьеры должен подготовить следующие выборы в парламент Армении, быть гарантом их справедливого проведения и не претендовать на какую-либо должность.

4 мая архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста с 9 мая в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

Архиепископ требовал отставки Пашиняна. Акции с таким требованием проводятся в Армении ежедневно.

Ранее Пашинян не исключил, что представители армянского духовенства, выступающее против политики властей в вопросе делимитации границ с Азербайджаном, являются агентами влияния.