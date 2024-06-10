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Требующие отставки Пашиняна демонстранты перекрыли центральный проспект в Ереване

Требующие отставки Пашиняна демонстранты перекрыли центральный проспект в Ереване
Участники акции протеста и сотрудники полиции в центре Еревана
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, установив палатки перед зданием парламента.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", прилегающая к парламенту улица Демирчяна на перекрестке с проспектом Баграмяна перекрыта с двух сторон полицией. На этой улице расположен служебный вход в парламент, она также связывает проспект Баграмяна с правительственными зданиями, где проживает Пашинян.

В миреАрмянская оппозиция требует от парламента отставки правительстваЧитать подробнее

Ранее лидер протестного движения Армении, архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян обратился с требованием к парламенту республики созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки действующего правительства страны во главе с Пашиняном.

По его словам, с понедельника граждане Армении должны проводить непрерывные акции гражданского неповиновения, чтобы "усилить давление на правящую партию".

4 мая архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

26 мая оппозиционный митинг в центре Ереване предложил на пост премьер-министра Армении кандидатуру Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил Католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.

Ереван Армения Никол Пашинян
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