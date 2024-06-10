В Эстонии на выборах в Европарламент победили социал-демократы и радикальные националисты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии на состоявшихся в воскресенье выборах в Европейский парламент одержали победу Социал-демократическая партия и национально-радикальная партия Isamaliit (Отечество), получившие, по предварительным данным, по два мандата из семи.

Как сообщила избирательная комиссия, от социал-демократов в Европарламент прошли Марина Кальюранд, набравшая рекордное число голосов (44 973) и бывший министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (9 821).

Из "отечественников" в Европарламент прошли бывший лидер партии Центра и бывший спикер парламента и экс-премьер Юри Ратас (33 345) и бывший командующий Силами обороны Рихо Террас (23 670).

Кандидаты от партий Центра и Консервативной народной партии получили по одному мандату.

Правящая партия Реформ, возглавляемая премьер-министром страны Каей Каллас, провела в парламент одного депутата - бывшего главу МИД и депутата уходящего в отставку Европарламента Урмаса Паэта (35 177).

Сама Каллас в депутаты не баллотировалась. В последнее время она и возглавляемая ею партия подвергалась в стране критике за значительное повышение и введение новых налогов. Каллас активно выступает за поддержку Украины и высказывает критику в адрес России.

Издание Politico написало на этой неделе, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает ее как одного из возможных высоких представителей Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Всего в выборах в Европарламент в этом году приняли 37,7% избирателей. Активность голосовавших была чуть выше, чем на предыдущих выборах в Европарламент в 2019 году, когда на избирательные участки пришли 37,6% лиц с правом голоса.

Самый высокий уровень активности на нынешних выборах оказал второй по величине город Тарту (51,4%), в Таллине этот показатель составил 41,7%. Самая низкая явка была на северо-востоке Эстонии, где проживает в основном русскоговорящее население.

В выборах в Европарламент в Эстонии участвовали 78 кандидатов. Эстония имеет семь мандатов в Европейском парламенте.