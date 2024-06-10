Нетаньяху попросил лидера оппозиции Ганца не покидать правительство

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил лидера оппозиции Бени Ганца пересмотреть свое решение покинуть правительство.

"Израиль ведет экзистенциальную войну на нескольких фронтах. Бени, сейчас (...) самое время объединить усилия", - написал Нетаньяху в социальных сетях.

Нетаньяху в своем заявлении пообещал продолжать войну против ХАМАС, несмотря на уход лидера центристов.

"Граждане Израиля, мы будем продолжать до победы и достижения всех целей войны, в первую очередь освобождения всех наших заложников и ликвидации ХАМАС", - отметил он.

Как сообщалось, министр военного кабинета Израиля Ганц в воскресенье объявил о решении покинуть правительство из-за разногласий с премьер-министром.

"Нетаньяху не дает нам двигаться к победе в секторе Газа. Поэтому сегодня покидаю правительство с тяжелым сердцем", - заявил Ганц.

Он также призвал Нетаньяху назвать точную дату выборов, которые запланированы на осень 2024 года.

В мае Ганц призвал к 8 июня утвердить план действий по достижению целей в секторе Газа и пригрозил, что в противном случае покинет правительство.

Нынешнее правительство было создано Нетаньяху после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этот кабмин помимо сторонников Нетаньяху вошли некоторые оппозиционеры, наиболее авторитетный из которых - Ганц.