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Оппозиционер Ганц покидает правительство Израиля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о решении покинуть правительство из-за разногласий с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

"Нетаньяху не дает нам двигаться к победе в секторе Газа. Поэтому сегодня покидаю правительство с тяжелым сердцем", - заявил Ганц.

Кроме того, Ганц выразил поддержку предложению о перемирии Израиля и ХАМАС, к которому на прошлой неделе призвал президент США Джо Байден.

"Я требую, чтобы премьер-министр проявил необходимое мужество, чтобы поддержать этот план", - отметил Ганц.

Он также призвал Нетаньяху назвать точную дату выборов, которые запланированы на осень 2024 года.

В мае Ганц призвал к 8 июня утвердить план действий по достижению целей в секторе Газа и пригрозил, что в противном случае покинет правительство.

Нынешнее правительство было создано Нетаньяху после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этот кабмин, помимо сторонников Нетаньяху, вошли некоторые оппозиционеры, наиболее авторитетный из которых - Ганц.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бени Ганц Израиль США ХАМАС
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