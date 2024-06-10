Оппозиционер Ганц покидает правительство Израиля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о решении покинуть правительство из-за разногласий с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

"Нетаньяху не дает нам двигаться к победе в секторе Газа. Поэтому сегодня покидаю правительство с тяжелым сердцем", - заявил Ганц.

Кроме того, Ганц выразил поддержку предложению о перемирии Израиля и ХАМАС, к которому на прошлой неделе призвал президент США Джо Байден.

"Я требую, чтобы премьер-министр проявил необходимое мужество, чтобы поддержать этот план", - отметил Ганц.

Он также призвал Нетаньяху назвать точную дату выборов, которые запланированы на осень 2024 года.

В мае Ганц призвал к 8 июня утвердить план действий по достижению целей в секторе Газа и пригрозил, что в противном случае покинет правительство.

Нынешнее правительство было создано Нетаньяху после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В этот кабмин, помимо сторонников Нетаньяху, вошли некоторые оппозиционеры, наиболее авторитетный из которых - Ганц.