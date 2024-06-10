Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Европа подводит итоги выборов в ЕП, Макрон распустил Национальную ассамблею, Бени Ганц решил покинуть правительство Израиля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Европарламент опубликовал первичные результаты подсчета голосов на европейских выборах 6-9 июня. В большинстве стран ЕС побеждает Европейская народная партия (христианские демократы). Она получает 189 мандатов из 720. На втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (135 мандатов). Либеральные партии фракции "Обновляя Европу" закрепились на третьем месте (80 мандатов).

- Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные парламентские выборы после проигрыша на выборах в Европарламент его партии. Первый тур выборов состоится 30 июня, второй - 7 июля.

- Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о решении покинуть правительство из-за разногласий с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху попросил его пересмотреть свое решение.

- В Ереване демонстранты перекрыли центральный проспект и установили палатки перед зданием парламента. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

- Северная Корея за ночь отправила через границу с Южной Кореей около 310 воздушных шаров с мусором. Это произошло через несколько часов после того, как Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции по громкоговорителям в приграничной зоне.

- Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Канады "Формулы-1". Второе место занял британец Ландо Норрис, третье завоевал его соотечественник Джордж Расселл.